Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
51'
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
Запасные
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Тедеско
Джованни Тедеско
-
Коссентино
Альберто Коссентино
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Морганелла
Мишель Морганелла
-
Суччи
Давиде Суччи
Торино
мин
-
Серени
Маттео Серени
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Франческини
Иван Франческини
80
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Ривальта
Клаудио Ривальта
90
-
Диана
Аймо Стефано Диана
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Корини
Эудженио Корини
55
-
Розина
Алессандро Розина
46
-
Стеллоне
Роберто Стеллоне
90
Запасные
-
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Коломбо
Риккардо Коломбо
-
Дзанетти
Паоло Дзанетти
-
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
-
Бароне
Симоне Бароне
-
Вентола
Никола Вентола