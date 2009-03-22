Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
61
-
Муту
Адриан Муту
72'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
71
Запасные
-
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
-
Сторари
Марко Сторари
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Заири
Жаоад Заири
-
Донадель
Марко Донадель
-
Йоветич
Стеван Йоветич
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
76
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
83
Запасные
-
Элефверопулос
Димитриос Элефверопулос
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Росси
Андреа Росси
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
-
Калайо
Эмануэле Калайо