Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
7'
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мансини
Алессандро Мансини
42
-
Станкович
Деян Станкович
67
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
11'
58'
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Виейра
Патрик Виейра
-
Хименес
Луис Хименес
-
Креспо
Эрнан Креспо
-
Крус
Хулио Рикардо Крус
-
Обинна
Виктор Обинна
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
78
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Барилла
Антонино Барилла
69
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Коцца
Франческо Коцца
75
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Крайчик
Матей Крайчик
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро