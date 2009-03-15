Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
70
-
Сесту
Алессио Сесту
86
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
-
Коцца
Франческо Коцца
79
-
Корради
Бернардо Корради
27'
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
-
Крайчик
Матей Крайчик
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Наполи
мин
-
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Больячино
Мариано Больячино
79
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
64'
90
-
Салайета
Марсело Салайета
87
Запасные
-
Руссотто
Андреа Руссотто
-
Буччи
Лука Буччи
-
Ринаудо
Леандро Ринаудо
-
Грава
Джанлука Грава
-
Монтервино
Франческо Монтервино
-
Амодио
Николас Амодио
-
Денис
Херман Денис