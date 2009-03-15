Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
49
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Баруссо
Ахмед Баруссо
60
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
62'
90
-
Калайо
Эмануэле Калайо
73
Запасные
-
Элефверопулос
Димитриос Элефверопулос
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Росси
Андреа Росси
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Аморузо
Никола Аморузо
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
-
Мальдини
Паоло Мальдини
90
-
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
56'
77'
90
-
Пирло
Андреа Пирло
8'
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Фламини
Матье Фламини
90
-
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
-
Индзаги
Филиппо Индзаги
45'
71'
90
Запасные
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Морейра
Роналдо Морейра
-
Эмерсон
Ферейра Да Роса Эмерсон
-
Шевченко
Андрей Шевченко