Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Донадель
Марко Донадель
57
-
Муту
Адриан Муту
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
-
Сторари
Марко Сторари
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Заири
Жаоад Заири
-
Семиоли
Франко Семиоли
-
Йоветич
Стеван Йоветич
Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Гуана
Роберто Гуана
80
-
Кавани
Эдинсон Кавани
85
-
Микколи
Фабрицио Микколи
56'
60
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Кьер
Симон Кьер
-
Морганелла
Мишель Морганелла
-
Суччи
Давиде Суччи