Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Крайчик
Матей Крайчик
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Сесту
Алессио Сесту
21'
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Корради
Бернардо Корради
90
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Коцца
Франческо Коцца
85
Запасные
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Марино
Пьетро Марино
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Бриенца
Франческо Бриенца
Фиорентина
мин
-
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
23'
90
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Заири
Жаоад Заири
90
-
Варгас
Хуан Варгас
46
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Донадель
Марко Донадель
90
-
Семиоли
Франко Семиоли
90
-
Муту
Адриан Муту
90
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Сторари
Марко Сторари
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
-
Йоветич
Стеван Йоветич