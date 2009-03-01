Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Манитта
Эмануэле Манитта
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
81
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Дженоа
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Феррари
Маттео Феррари
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Место
Джандоменико Место
56
-
Юрич
Иван Юрич
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Росси
Марко Росси
87
-
Янкович
Бошко Янкович
76
-
Милито
Диего Милито
90