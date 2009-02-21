Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
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Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
89
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Кьер
Симон Кьер
90
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Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
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Ливерани
Фабио Ливерани
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
83
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Кавани
Эдинсон Кавани
90
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Микколи
Фабрицио Микколи
90
Запасные
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Тедеско
Джованни Тедеско
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Морганелла
Мишель Морганелла
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
-
Суччи
Давиде Суччи
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
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Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
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Недвед
Павел Недвед
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
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Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
27'
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
68
-
Трезеге
Давид Трезеге
79'
90
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
71
Запасные
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Маннингер
Александр Маннингер
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
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Поульсен
Кристиан Поульсен
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра