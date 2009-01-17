Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
11'
61
-
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
61
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Тайнио
Теему Тайнио
90
-
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
81
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Колган
Ник Колган
-
Бардсли
Филлип Бардсли
-
Рид
Энди Рид
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
-
Чопра
Майкл Чопра
Астон Вилла
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
-
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
-
Янг
Люк Янг
90
-
Янг
Эшли Янг
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
80'
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
74
-
Милнер
Джеймс Милнер
60'
90
-
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
90
-
Петров
Стилян Петров
90
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Шори
Никки Шори
-
Найт
Зэт Найт
-
Салифу
Мустафа Салифу
-
Гарднер
Крейг Гарднер
-
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
-
Дельфунесо
Натан Дельфунесо