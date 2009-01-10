Мидлсбро
мин
-
Уолкер
Джош Уолкер
47
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
-
Ригготт
Крис Ригготт
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Уитер
Дэвид Уитер
90
-
МакМахон
Энтони МакМахон
90
-
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
-
Арка
Хулио Арка
90
-
Алвеш
Афонсо Алвеш
45'
86
-
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
-
Джонс
Брэд Джонс
-
Хут
Роберт Хут
-
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
-
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
-
Джонсон
Адам Джонсон
-
Мидо
Хоссам Мидо
-
Эмнес
Марвин Эмнес
Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
80
-
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
67
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
82'
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Колган
Ник Колган
-
Рид
Энди Рид
-
Тайнио
Теему Тайнио
-
Мерфи
Дэрил Мерфи