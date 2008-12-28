Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Артета
Микель Артета
10'
23'
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
77
-
Осман
Леон Осман
70
Запасные
-
Гослинг
Дэн Гослинг
-
Аничебе
Виктор Аничебе
Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Тайнио
Теему Тайнио
75
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили