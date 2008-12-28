Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Артета 10'
Артета 23'
Гослинг 87'
3 : 0
Матч завершен
Сандерленд
Сандерленд
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2008, 17:00 МСК
28.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Артета
Микель Артета
10'
23'
10', 23'
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
77
-
Осман
Леон Осман
70
Запасные
-
Гослинг
Дэн Гослинг
87'
-
Аничебе
Виктор Аничебе
Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Тайнио
Теему Тайнио
75
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили