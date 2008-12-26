Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
81
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
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Носуорти
Найрон Носуорти
90
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Рид
Энди Рид
90
-
Тайнио
Теему Тайнио
62
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
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Сиссе
Джибриль Сиссе
80
Запасные
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Колган
Ник Колган
-
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
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Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
-
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Уорнок
Стивен Уорнок
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
-
Данн
Дэвид Данн
62
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
-
Робертс
Джейсон Робертс
90
-
МакКарти
Бенни МакКарти
90
Запасные
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Браун
Джейсон Браун
-
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Мокоена
Аарон Мокоена
-
Керимоглу
Тугай Керимоглу
-
Триси
Кейт Триси
-
Дербишир
Мэтт Дербишир