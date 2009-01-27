Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
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МакКартни
Джордж МакКартни
70
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
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Рид
Энди Рид
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
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Тайнио
Теему Тайнио
81
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Мальбранк
Стид Мальбранк
90
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Сиссе
Джибриль Сиссе
90
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Джонс
Кенвин Джонс
55'
90
Запасные
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МакШейн
Пол МакШейн
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Лидбиттер
Грант Лидбиттер
Фулхэм
мин
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Шварцер
Марк Шварцер
90
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Кончески
Пол Кончески
90
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Хьюз
Аарон Хьюз
90
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Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
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Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
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Дэйвис
Саймон Дэйвис
82
-
Демпси
Клинт Демпси
90
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Мерфи
Дэнни Мерфи
90
-
Этуху
Диксон Этуху
76
-
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
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Гера
Золтан Гера
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Невланд
Эрик Невланд