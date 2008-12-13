Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Рид
Энди Рид
39'
79
-
Тайнио
Теему Тайнио
90
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
46'
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
22'
24'
90
Запасные
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
Вест Бромвич
мин
-
Карсон
Скотт Карсон
90
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Мейте
Абдулае Мейте
90
-
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Корен
Роберт Корен
90
-
Грининг
Джонатан Грининг
90
-
Брант
Крис Брант
46
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
46
-
Мур
Люк Мур
90
Запасные
-
Ким
До-Хеон Ким
-
Беднар
Роман Беднар