Анортосис
мин
-
Лейвакабесси
Джеффри Лейвакабесси
90
-
Деллас
Траянос Деллас
90
-
Кацавакис
Николаос Кацавакис
90
-
Константину
Андреас Константину
90
-
Лабан
Венсан Лабан
90
-
Добрашинович
Синиша Добрашинович
90
-
Скопелитис
Иоаннис Скопелитис
90
Запасные
-
Константину
Гавриэл Константину
-
Самарас
Константинос Самарас
-
Георгиу
Гиоргос Георгиу
Вердер
мин
-
Тошич
Душко Тошич
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Озил
Месут Озил
90
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
79
-
Рибас
Диего Рибас
72'
90
-
Алмейда
Угу Алмейда
88'
90
Запасные
-
Враньеш
Юрица Враньеш
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Предль
Себастьян Предль
-
Розенберг
Маркус Розенберг