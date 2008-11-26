Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
75
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Матерацци
Марко Матерацци
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
46
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Фигу
Луиш Фигу
72
-
Рибейро
Адриано Лейте Рибейро
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Станкович
Деян Станкович
-
Балотелли
Марио Балотелли
-
Крус
Хулио Рикардо Крус
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
Панатинаикос
мин
-
Галинович
Марио Галинович
90
-
Гумас
Иоаннис Гумас
90
-
Винтра
Лукас Винтра
90
-
Саррьеги
Хосу Саррьеги
69'
90
-
Симао
Жуниор Симао
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
63
-
Жилберто
Силва Жилберто
90
-
Нильссон
Микаэль Нильссон
90
-
Манциос
Эвангелос Манциос
90
Запасные
-
Цорвас
Александрос Цорвас
-
Рукавина
Анте Рукавина
-
Нинис
Сотирис Нинис
-
Циолис
Александрос Циолис
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Маттос
Марсело Маттос
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис