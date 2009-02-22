Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Капуано
Чиро Капуано
35'
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
74'
90
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Ледесма
Пабло Ледесма
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
79
-
Моримото
Такаюки Моримото
84
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
75
Запасные
-
Акербис
Паоло Акербис
-
Спинези
Джоната Спинези
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Карбони
Эзекель Карбони
-
Байокко
Давиде Байокко
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
86
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
11
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Кармона
Карлос Кармона
76
-
Коцца
Франческо Коцца
90
-
Корради
Бернардо Корради
90
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Крайчик
Матей Крайчик
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Барилла
Антонино Барилла
-
Чераволо
Фабио Чераволо