Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Капуано
Чиро Капуано
34
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
80
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Иско
Мариано Иско
70
-
Байокко
Давиде Байокко
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
51'
90
Запасные
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Акербис
Паоло Акербис
-
Спинези
Джоната Спинези
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Мельберг
Улоф Мельберг
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Недвед
Павел Недвед
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
83
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
51
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
11'
90
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
-
Трезеге
Давид Трезеге
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро