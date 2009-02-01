Дженоа
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Кришито
Доменико Кришито
89'
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Феррари
Маттео Феррари
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
63
-
Юрич
Иван Юрич
90
-
Янкович
Бошко Янкович
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
83
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
-
Место
Джандоменико Место
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Росси
Марко Росси
-
Палладино
Раффаэле Палладино
Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
46
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
-
Суччи
Давиде Суччи