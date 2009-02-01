Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Крайчик
Матей Крайчик
77
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
52
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
67
-
Корради
Бернардо Корради
43'
90
-
Коцца
Франческо Коцца
81'
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Чирилло
Бруно Чирилло
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Ракич
Джордже Ракич
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Тонетто
Макс Тонетто
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Писарро
Давид Писарро
45'
57'
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
80
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
-
Менез
Жереми Менез
65
Запасные
-
Вирга
Валерио Вирга
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Греко
Леандро Греко
-
Рибейро
Филипе Рибейро