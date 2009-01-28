Кальяри
мин
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Лопес
Диего Лопес
57
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Фини
Микеле Фини
85
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
37'
52
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
90
Запасные
-
Парола
Андреа Парола
-
Арести
Симоне Арести
-
Мэтью
Карлос Хавьер Мэтью
-
Бьянко
Паоло Бьянко
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Матри
Алессандро Матри
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Росси
Андреа Росси
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
86
-
Вергассола
Симоне Вергассола
68
-
Яролим
Лукаш Яролим
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
61
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Дзито
Антонио Дзито
-
Моци
Космин Моци
-
Элефверопулос
Димитриос Элефверопулос
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
-
Баруссо
Ахмед Баруссо
-
Фрик
Марио Фрик
-
Калайо
Эмануэле Калайо