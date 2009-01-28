Торино
мин
-
Серени
Маттео Серени
90
-
Пизано
Марко Пизано
30
-
Огбонна
Анжело Огбонна
90
-
Ривальта
Клаудио Ривальта
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
-
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
-
Саумель
Юрген Саумель
57
-
Розина
Алессандро Розина
90
-
Аморузо
Никола Аморузо
90
-
Бьянки
Роландо Бьянки
65
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Коломбо
Риккардо Коломбо
-
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
-
Корини
Эудженио Корини
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Стеллоне
Роберто Стеллоне
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Крайчик
Матей Крайчик
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Коцца
Франческо Коцца
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
41
-
Корради
Бернардо Корради
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Ракич
Джордже Ракич