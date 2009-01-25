Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
87
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
57'
90
-
Суччи
Давиде Суччи
58
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
-
Микколи
Фабрицио Микколи
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Пепе
Симоне Пепе
2'
59
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
75
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Санчес
Алексис Санчес
90
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Домицци
Маурицио Домицци
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале