Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коцца
Франческо Коцца
82
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Сесту
Алессио Сесту
88
-
Корради
Бернардо Корради
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
46
Запасные
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Марино
Пьетро Марино
-
Крайчик
Матей Крайчик
-
Барилла
Антонино Барилла
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Ракич
Джордже Ракич
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Марколини
Микеле Марколини
90
-
Ригони
Лука Ригони
61
-
Пинци
Джампьеро Пинци
77
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Эспозито
Мауро Эспозито
63
Запасные
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Скардина
Франческо Скардина
-
Моро
Фабио Моро
-
Бентивольо
Симоне Бентивольо
-
Итальяно
Винченцо Итальяно
-
Богдани
Эрьон Богдани