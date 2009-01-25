Дженоа
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Феррари
Маттео Феррари
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
59
-
Место
Джандоменико Место
73
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
55
-
Милито
Диего Милито
73'
90
-
Янкович
Бошко Янкович
90
Запасные
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
-
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Росси
Марко Росси
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
52
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Байокко
Давиде Байокко
90
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
76
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
67'
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
Запасные
-
Спинези
Джоната Спинези
-
Акербис
Паоло Акербис
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
-
Моримото
Такаюки Моримото