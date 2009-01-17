Сиена
мин
-
Манитта
Эмануэле Манитта
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
86
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Кодря
Пол Кодря
59
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
59
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Моци
Космин Моци
-
Элефверопулос
Димитриос Элефверопулос
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Баруссо
Ахмед Баруссо
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
78
-
Сесту
Алессио Сесту
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Барилла
Антонино Барилла
75
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Корради
Бернардо Корради
71
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Крайчик
Матей Крайчик
-
Коста
Андреа Коста
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Коцца
Франческо Коцца