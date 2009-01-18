Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
61
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
72
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Ледесма
Пабло Ледесма
46
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
90
Запасные
-
Акербис
Паоло Акербис
-
Сабато
Рокко Сабато
-
Стовини
Лоренцо Стовини
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Болонья
мин
-
Яннарилли
Энтони Яннарилли
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Вольпи
Серджо Вольпи
90
-
Бомбардини
Давиде Бомбардини
90
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
54'
84
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
49'
90
-
Аморозо
Кристиан Аморозо
79
Запасные
-
Берначчи
Марко Берначчи
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Ланна
Сальваторе Ланна
-
Родригес
Диего Родригес
-
Кастеллини
Марсело Кастеллини
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Мараццина
Массимо Мараццина