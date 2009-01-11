Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коста
Андреа Коста
53
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Сесту
Алессио Сесту
86
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Корради
Бернардо Корради
4'
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Коцца
Франческо Коцца
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Лацио
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Дабо
Усман Дабо
66
-
Меньи
Мурад Меньи
75
-
Рокки
Томмазо Рокки
90
-
Пандев
Горан Пандев
14'
21'
76'
90
-
Сарате
Мауро Сарате
80
Запасные
-
Муслера
Фернандо Муслера
-
Коларов
Александар Коларов
-
Крибари
Санчес Крибари
-
Фирмани
Фабио Фирмани
-
Фоджа
Паскуале Фоджа
-
Маури
Стефано Маури
-
Брокки
Кристиан Брокки