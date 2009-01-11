Наполи
мин
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
75
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
80'
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Денис
Херман Денис
90
Запасные
-
Руссотто
Андреа Руссотто
-
Джанельо
Маттео Джанельо
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Монтервино
Франческо Монтервино
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Больячино
Мариано Больячино
-
Пиа
Жоао Инасио Пиа
Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Ледесма
Пабло Ледесма
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
83
-
Иско
Мариано Иско
78
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
90
Запасные
-
Сабато
Рокко Сабато
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
-
Дикэ
Николае Дикэ
-
Байокко
Давиде Байокко
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи