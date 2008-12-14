Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коста
Андреа Коста
85
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Корради
Бернардо Корради
90
-
Коцца
Франческо Коцца
68
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
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Косенца
Франческо Косенца
-
Марино
Пьетро Марино
-
Барилла
Антонино Барилла
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Сампдория
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
85
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
42
-
Падалино
Марко Падалино
81'
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
75'
83
-
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
-
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
-
Форнароли
Бруно Форнароли
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус