Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Сантана
Марио Сантана
46
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Донадель
Марко Донадель
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
81
-
Муту
Адриан Муту
56'
83
-
Джилардино
Альберто Джилардино
80'
90
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Семиоли
Франко Семиоли
-
Паццини
Джампаоло Паццини
-
Йоветич
Стеван Йоветич
Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Сабато
Рокко Сабато
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
76
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
90
-
Ледесма
Пабло Ледесма
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
81
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Иско
Мариано Иско
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
-
Байокко
Давиде Байокко
-
Альварес
Эдгар Альварес
-
Моримото
Такаюки Моримото
-
Плазмати
Джанвито Плазмати