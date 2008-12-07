Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
23
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
56'
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Барилла
Антонино Барилла
59
-
Корради
Бернардо Корради
40'
78
-
Коцца
Франческо Коцца
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Виджиани
Лука Виджиани
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Болонья
мин
-
Маркини
Давиде Маркини
31
-
Яннарилли
Энтони Яннарилли
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
46
-
Валиани
Франческо Валиани
53'
86
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
61'
90
Запасные
-
Берначчи
Марко Берначчи
-
Коэльо
Диего Коэльо
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Лавеккия
Луиджи Лавеккия
-
Бомбардини
Давиде Бомбардини
-
Сезар
Апаресидо Родригез Сезар
-
Аморозо
Кристиан Аморозо