Наполи
мин
-
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
87
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
62'
90
-
Салайета
Марсело Салайета
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
Запасные
-
Джанельо
Маттео Джанельо
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Ринаудо
Леандро Ринаудо
-
Монтервино
Франческо Монтервино
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Больячино
Мариано Больячино
-
Денис
Херман Денис
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Россеттини
Лука Россеттини
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
77
-
Баруссо
Ахмед Баруссо
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
70
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Коппола
Мануэль Коппола
79
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Моци
Космин Моци
-
Манитта
Эмануэле Манитта
-
Росси
Андреа Росси
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
-
Калайо
Эмануэле Калайо