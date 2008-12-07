Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
-
Мальдини
Паоло Мальдини
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Фламини
Матье Фламини
90
-
Эмерсон
Ферейра Да Роса Эмерсон
46
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
82
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
90
Запасные
-
Кардасио
Матиас Кардасио
-
Педроччи
Джордан Педроччи
-
Антонини
Лука Антонини
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Фавалли
Джузеппе Фавалли
-
Виудес
Табаре Виудес
Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Сабато
Рокко Сабато
90
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
68
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Ледесма
Пабло Ледесма
90
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
73
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
63
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
-
Иско
Мариано Иско
-
Моримото
Такаюки Моримото
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
-
Плазмати
Джанвито Плазмати