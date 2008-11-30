Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Россеттини
Лука Россеттини
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Коппола
Мануэль Коппола
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
19'
68
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Пакер
Дуглас Пакер
-
Моци
Космин Моци
-
Яаккола
Ансси Яаккола
-
Росси
Андреа Росси
-
Баруссо
Ахмед Баруссо
-
Калайо
Эмануэле Калайо
Торино
мин
-
Серени
Маттео Серени
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Пратали
Франческо Пратали
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
-
Диана
Аймо Стефано Диана
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Бароне
Симоне Бароне
90
-
Розина
Алессандро Розина
90
-
Стеллоне
Роберто Стеллоне
67
-
Бьянки
Роландо Бьянки
46
Запасные
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Пизано
Марко Пизано
-
Франческини
Иван Франческини
-
Дзанетти
Паоло Дзанетти
-
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
-
Аморузо
Никола Аморузо
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато