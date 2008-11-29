Ювентус
мин
-
Маннингер
Александр Маннингер
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
62'
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Недвед
Павел Недвед
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
70
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
28'
47
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
73'
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
44'
75
Запасные
-
Кименти
Антонио Кименти
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Мельберг
Улоф Мельберг
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
46
-
Коцца
Франческо Коцца
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
-
Косенца
Франческо Косенца
-
Марино
Пьетро Марино
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Корради
Бернардо Корради
-
Чераволо
Фабио Чераволо