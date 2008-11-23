Сампдория
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
89
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Франческини
Даниеле Франческини
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
6'
90
-
Кассано
Антонио Кассано
62'
90'
90
Запасные
-
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
-
Форнароли
Бруно Форнароли
-
Миранте
Антонио Миранте
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
-
Циглер
Рето Циглер
Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Ледесма
Пабло Ледесма
90
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
61
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
81
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Сабато
Рокко Сабато
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Иско
Мариано Иско
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Антенуччи
Мирко Антенуччи