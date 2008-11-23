Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Корради
Бернардо Корради
21'
79'
90
-
Коцца
Франческо Коцца
10'
60
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
Запасные
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Марино
Пьетро Марино
-
Сесту
Алессио Сесту
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Ракич
Джордже Ракич
Аталанта
мин
-
Коппола
Фердинандо Коппола
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Дони
Кристиано Дони
90'
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
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Вьери
Кристиан Вьери
-
Консильи
Андреа Консильи
-
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
-
Ривальта
Клаудио Ривальта
-
Дефенди
Марино Дефенди