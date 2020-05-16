Аугсбург
мин
1
Люте
Андреас Люте
90
5
Сухи
Марек Сухи
65
18
Йедвай
Тин Йедвай
54'
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
31
Макс
Филипп Макс
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
29
Левен
Эдуард Левен
87
16
Варгас
Рубен Варгас
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
19
Удуохай
Феликс Удуохай
14
Моравек
Ян Моравек
9
Кордова
Серхио Кордова
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
6
Отавио
Пауло Отавио
87
22
Понграчич
Марин Понграчич
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
61
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
40
Виктор
Жоао Виктор
75
8
Штеффен
Ренато Штеффен
43'
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
15
Руссийон
Джером Руссийон
31
Кнохе
Робин Кнохе
11
Клаус
Феликс Клаус
33
Гинчек
Даниэль Гинчек