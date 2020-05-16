Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Йедвай 54'
1 : 2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Штеффен 43'
Гинчек 90'
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
16 мая 2020, 16:30 МСК
16.05.2020, 16:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
1
Люте
Андреас Люте
90
5
Сухи
Марек Сухи
65
18
Йедвай
Тин Йедвай
54'
54'
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
31
Макс
Филипп Макс
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
29
Левен
Эдуард Левен
87
16
Варгас
Рубен Варгас
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
Запасные
21
Коубек
Томаш Коубек
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
19
Удуохай
Феликс Удуохай
14
Моравек
Ян Моравек
9
Кордова
Серхио Кордова
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
6
Отавио
Пауло Отавио
87
22
Понграчич
Марин Понграчич
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
61
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
40
Виктор
Жоао Виктор
75
8
Штеффен
Ренато Штеффен
43'
43'
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
15
Руссийон
Джером Руссийон
31
Кнохе
Робин Кнохе
11
Клаус
Феликс Клаус
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
90'