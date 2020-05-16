Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
74
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
83
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
18
Туре
Алмами Туре
90
15
Камада
Даичи Камада
78
8
Соу
Джибриль Соу
90
10
Костич
Филип Костич
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
74
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
20
Хасебе
Макото Хасебе
24
Да Коста
Данни Да Коста
5
Фернандес
Желсон Фернандес
11
Гачинович
Мият Гачинович
16
Торро
Лукас Торро
28
Кор
Доминик Кор
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
72'
78
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
7'
66
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
14
Плеа
Алассан Плеа
1'
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
78
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
17
Вендт
Оскар Вендт
6
Крамер
Кристоф Крамер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
16
Траоре
Ибрахима Траоре
7
Херрманн
Патрик Херрманн
11
Раффаэл
Раффаэл