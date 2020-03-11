Ливерпуль
мин
13
Адриан
Адриан
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
106
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
82
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
43'
106
10
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
94'
113
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
7
Милнер
Джеймс Милнер
31
Лонерган
Эндрю Лонерган
20
Лаллана
Адам Лаллана
32
Матип
Жоэль Матип
18
Минамино
Такуми Минамино
3
Фабиньо
Фабиньо
27
Ориги
Дивок Ориги
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
15
Савич
Стефан Савич
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
91
6
Хорхе
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
6
Корреа
Анхель Корреа
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
103
19
Коста
Диего Коста
56
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
11
Лемар
Тома Лемар
18
Льоренте
Маркос Льоренте
24
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Мората
Альваро Мората
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес