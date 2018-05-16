Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
18
Амави
Жордан Амави
90
23
Рами
Адиль Рами
90
19
Густаво
Луис Густаво
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
5
Окампос
Лукас Окампос
55
20
Сансон
Морган Сансон
90
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
10
Пайет
Димитри Пайет
32
26
Товен
Флориан Товен
90
28
Жермен
Валере Жермен
74
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
33
Камара
Бубакар Камара
2
Сакаи
Хироки Сакаи
6
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
36
Лопес
Максим Лопес
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
11
Митроглу
Костас Митроглу
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
2
Годин
Диего Годин
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
46
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
89'
90
16
Корреа
Анхель Корреа
88
18
Коста
Диего Коста
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
21'
49'
90
Запасные
25
Вернер
Аксель Вернер
3
Луис
Филипе Луис
15
Савич
Стефан Савич
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
22
Томас
Томас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
19
Торрес
Фернандо Торрес