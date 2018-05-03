Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
27
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
22
Томас
Томас
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
6
Хорхе
Коке
90
23
Виктор
Витоло
74
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
19
Коста
Диего Коста
45'
83
Запасные
30
Олабе
Роберто Олабе
25
Вернер
Аксель Вернер
3
Луис
Филипе Луис
15
Савич
Стефан Савич
16
Корреа
Анхель Корреа
21
Гамейро
Кевин Гамейро
19
Торрес
Фернандо Торрес
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
12
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
29
Джака
Гранит Джака
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
68
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
49
Чамберс
Калум Чамберс
31
Колашинац
Сеад Колашинац
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
45
Ивоби
Алекс Ивоби
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа