Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
29
Джака
Гранит Джака
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
61'
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
31
Колашинац
Сеад Колашинац
49
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
45
Ивоби
Алекс Ивоби
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
90
22
Томас
Томас
90
33
Корреа
Анхель Корреа
75
7
Гризманн
Антуан Гризманн
82'
85
21
Гамейро
Кевин Гамейро
65
Запасные
30
Олабе
Роберто Олабе
25
Вернер
Аксель Вернер
15
Савич
Стефан Савич
14
Аренас
Габриэль Аренас
23
Витоло
Витоло
19
Коста
Диего Коста
19
Торрес
Фернандо Торрес