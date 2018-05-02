Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
75
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
69
4
Наингголан
Раджа Наингголан
86'
90'
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
53
14
Шик
Патрик Шик
90
9
Джеко
Эдин Джеко
52'
90
Запасные
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
55
Скорупски
Лукаш Скорупски
5
Жуан
Жуан
28
Гоналон
Максим Гоналон
25
Перес
Бруно Перес
30
да Силва
Сантос да Силва
17
Ундер
Дженгиз Ундер
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
26'
90
19
Мане
Садио Мане
9'
83
9
Фирмино
Роберто Фирмино
87
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
18
Морено
Альберто Морено
17
Клаван
Рагнар Клаван
2
Клайн
Натаниэл Клайн
28
Ингс
Дэнни Ингс
29
Соланке
Доминик Соланке
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн