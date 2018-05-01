Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Лукас
Лукас
90
16
Ковачич
Матео Ковачич
73
19
Модрич
Лука Модрич
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
20
Асенсио
Марко Асенсио
88
9
Бензема
Карим Бензема
11'
46'
72
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
6
Начо
Начо
6
Каземиро
Каземиро
10
Себальос
Даниэль Себальос
11
Бэйл
Гарет Бэйл
21
Майорал
Борха Майорал
Бавария
мин
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
3'
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
74
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
11
Родригес
Хамес Родригес
63'
84
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
30
Дорш
Никлас Дорш
22
Штарке
Том Штарке
13
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
8
Мартинес
Хави Мартинес
15
Маи
Ларс Лукас Маи
19
Руди
Себастьян Руди
2
Вагнер
Сандро Вагнер