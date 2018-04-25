Бавария
мин
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
13
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
34
32
Киммих
Йозуа Киммих
28'
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
75
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
11
Родригес
Хамес Родригес
90
10
Роббен
Арьен Роббен
8
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
4
Зюле
Никлас Зюле
18
Бернат
Хуан Бернат
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
19
Руди
Себастьян Руди
24
Толиссо
Корентен Толиссо
2
Вагнер
Сандро Вагнер
Реал
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело Виейра
Марсело
44'
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
66
19
Модрич
Лука Модрич
90
6
Энрике
Каземиро
83
8
Кроос
Тони Кроос
90
22
Франсиско Роман
Иско
46
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
17
Лукас
Лукас
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
3
Вальехо
Хесус Вальехо
16
Ковачич
Матео Ковачич
20
Асенсио
Марко Асенсио
11
Бэйл
Гарет Бэйл
9
Бензема
Карим Бензема