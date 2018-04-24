Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
18
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
19
Мане
Садио Мане
56'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
61'
69'
90
11
Салах
Мохамед Салах
36'
45'
75
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
18
Морено
Альберто Морено
17
Клаван
Рагнар Клаван
2
Клайн
Натаниэл Клайн
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
28
Ингс
Дэнни Ингс
29
Соланке
Доминик Соланке
Рома
мин
1
Алисон Рамзес
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Жуан Гильерме
Жуан
67
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
67
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
46
9
Джеко
Эдин Джеко
81'
90
Запасные
55
Скорупски
Лукаш Скорупски
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
28
Гоналон
Максим Гоналон
25
Перес
Бруно Перес
14
Шик
Патрик Шик
8
Перотти
Диего Перотти
21
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави