ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
50'
90
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
71
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
38
7
Муса
Ахмед Муса
90
63
Чалов
Федор Чалов
39'
79
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
8
Миланов
Георгий Миланов
66
Натхо
Бибрас Натхо
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Коэльо дос Сантос
Виктор Винисиус Коэльо дос Сантос
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
68
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90'
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
75'
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
76
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
45
Ивоби
Алекс Ивоби